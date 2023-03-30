Северная Македония решила подарить Украине 12 боевых вертолетов

Правительство Северной Македонии на заседании в среду приняло решение о безвозмездной передаче Украине 12 вертолетов Ми-24, ранее закупленных у самой Украины, но в настоящее время не используемых, сообщило македонское издание "Фокус" со ссылкой на министра обороны Славянку Петровскую.

Северная Македония передаст Украине вертолеты Ми-24 российского производства, которые были закуплены в Украине в 2001 году, но их ресурс закончился восемь лет назад, они не используются также из-за отсутствия запчастей и по другим причинам.

"Некоторые из них были модернизированы, но эта модернизация была приспособлена к тем условиям тогда (во время закупки Северной Македонией – ИФ-У) и абсолютно не соответствует тому, что нужно сейчас, даже если мы хотим говорить о развитии технологий", - сказала Петровская.

При этом глава оборонного ведомства отметила, что Украина располагает возможностями ввести эти боевые вертолеты в строй и они нужны украинской армии для проведения различного рода операций и боевых действий в современных условиях.