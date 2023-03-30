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Дальнее зарубежье 30.03.2023 23:22

Украина может стать членом ЕС спустя год после начала предвступительных переговоров – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает, что Украина и ЕС начнут предвступительные переговоры уже в 2023 году, а получение полноправного членства займет приблизительно год.

"Я уже говорил, наша цель - начать переговоры о членстве в ЕС в 2023 году. Я думаю, что это займет приблизительно год, когда Украина получит полноправное членство. Это произойдет намного раньше, чем многие ожидают", - сказал Кулеба во время выступления на мероприятии от Chatham House.

По словам министра, это также должно скоро произойти, "если ЕС не выдвинет какие-то искусственные условия или процедуры" для замедления процесса.

"Украина доказала, что готова и делает свою домашнюю работу гораздо быстрее, чем кто-либо ожидал", - подчеркнул он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КУЛЕБА, ЕС, ЧЛЕНСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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