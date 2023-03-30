Украина может стать членом ЕС спустя год после начала предвступительных переговоров – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает, что Украина и ЕС начнут предвступительные переговоры уже в 2023 году, а получение полноправного членства займет приблизительно год.
"Я уже говорил, наша цель - начать переговоры о членстве в ЕС в 2023 году. Я думаю, что это займет приблизительно год, когда Украина получит полноправное членство. Это произойдет намного раньше, чем многие ожидают", - сказал Кулеба во время выступления на мероприятии от Chatham House.
По словам министра, это также должно скоро произойти, "если ЕС не выдвинет какие-то искусственные условия или процедуры" для замедления процесса.
"Украина доказала, что готова и делает свою домашнюю работу гораздо быстрее, чем кто-либо ожидал", - подчеркнул он.
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