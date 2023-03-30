Самолет авиакомпании EL AL совершил экстренную посадку в Баку из-за плохого самочувствия одного из пассажиров

Самолет авиакомпании EL AL, выполнявший рейс по маршруту Токио-Тель-Авив, совершил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку.
«Капитан воздушного судна авиакомпании EL AL, выполнявшего рейс по маршруту Токио-Тель-Авив, направил запрос на экстренную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев. Причиной экстренной посадки стало резкое ухудшение самочувствия у одного из пассажиров», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе воздушной гавани.
Самолет Boeing 787-9 благополучно приземлился в аэропорту Баку в 21:51 местного времени.
«Сразу после посадки пассажир был передан бригаде скорой помощи, которая доставила его в одну из столичных клиник», - подчеркнули в аэропорту.
Р.Ахмедов
Минобороны Азербайджана обвинило иранского военачальника в клевете
Главы МИД Азербайджана и Палестины обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Азербайджан обсуждает вступление в Международный совет по оливкам
Лондон потерял статус ведущего мирового финансового центра
S&P Global Platts с июня добавит американский сорт нефти WTI Midland в корзину Dated Brent
Инфляция в Германии в марте замедлилась до 7,8%, но оказалась выше прогноза
ГААД получит около 8 млн манатов на завершение строительства дороги в Агсуинском районе
Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района
Тегеран критикует отказ суда ООН обязать США вернуть активы иранского Центробанка
США призывают РФ к профессиональной работе во время председательства в СБ ООН
Украина может стать членом ЕС спустя год после начала предвступительных переговоров – Кулеба
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Caspian Energy MEETUP лоббирует Green Energy Transition
Кредит на вес золота от AccessBank!
Четвертый год подряд “Nar” лидирует в Индексе лояльности клиентов
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна