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Это интересно 30.03.2023 23:14

Самолет авиакомпании EL AL совершил экстренную посадку в Баку из-за плохого самочувствия одного из пассажиров

Самолет авиакомпании EL AL, выполнявший рейс по маршруту Токио-Тель-Авив, совершил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку.

«Капитан воздушного судна авиакомпании EL AL, выполнявшего рейс по маршруту Токио-Тель-Авив, направил запрос на экстренную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев. Причиной экстренной посадки стало резкое ухудшение самочувствия у одного из пассажиров», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе воздушной гавани.

Самолет Boeing 787-9 благополучно приземлился в аэропорту Баку в 21:51 местного времени.

«Сразу после посадки пассажир был передан бригаде скорой помощи, которая доставила его в одну из столичных клиник», - подчеркнули в аэропорту.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: САМОЛЕТ, ПОСАДКА, ЭКСТРЕННАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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