Столтенберг надеется, что Финляндия в ближайшие дни завершит вступление в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает, что процесс присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу завершится в ближайшие дни.
"Я рассчитываю на то, что флаг Финляндии поднимут в штаб-квартире НАТО в ближайшие дни", - написал он на своей странице в твиттере.
Генсек НАТО добавил, что поздравил финского президента Саули Ниинистё с окончанием процедуры ратификации заявки Хельсинки на вступление в альянс.
Ранее турецкий парламент одобрил заявку Финляндии на присоединение к НАТО. Таким образом, все государства Североатлантического альянса ратифицировали заявку Хельсинки. После завершения оставшихся формальных процедур Финляндия официально станет членом НАТО.
Согласно процедуре присоединения к НАТО, страны-члены теперь подпишут протоколы к Североатлантическому договору о присоединении Финляндии к альянсу и оповестят об этом США - депозитария договора. Затем Столтенберг предложит Финляндии присоединиться к Североатлантическому договору. После передачи госдепу США документов о присоединении страны к НАТО Финляндия формально станет членом альянса.
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