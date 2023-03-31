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Дальнее зарубежье 31.03.2023 15:04

Столтенберг надеется, что Финляндия в ближайшие дни завершит вступление в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает, что процесс присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу завершится в ближайшие дни.

"Я рассчитываю на то, что флаг Финляндии поднимут в штаб-квартире НАТО в ближайшие дни", - написал он на своей странице в твиттере.

Генсек НАТО добавил, что поздравил финского президента Саули Ниинистё с окончанием процедуры ратификации заявки Хельсинки на вступление в альянс.

Ранее турецкий парламент одобрил заявку Финляндии на присоединение к НАТО. Таким образом, все государства Североатлантического альянса ратифицировали заявку Хельсинки. После завершения оставшихся формальных процедур Финляндия официально станет членом НАТО.

Согласно процедуре присоединения к НАТО, страны-члены теперь подпишут протоколы к Североатлантическому договору о присоединении Финляндии к альянсу и оповестят об этом США - депозитария договора. Затем Столтенберг предложит Финляндии присоединиться к Североатлантическому договору. После передачи госдепу США документов о присоединении страны к НАТО Финляндия формально станет членом альянса.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, ФИНЛЯНДИЯ


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