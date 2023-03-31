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Дальнее зарубежье 31.03.2023 18:05

Пекин критикует решение Японии усилить контроль за экспортом оборудования для производства микросхем

Решение Японии об усилении контроля за экспортом оборудования для производства микросхем окажет отрицательный эффект на международную торговлю, заявила в пятницу представитель МИД КНР Мао Нин.

"Политизация торговли и ее использование в качестве оружия искусственным образом дестабилизирует глобальное производство и цепочки поставок", - передают западные СМИ ее слова.

Она отметила, что японские власти хотя "и вредят другим, но в то же время наносят урон и самим себе".

Ранее "Киодо" сообщило, что японское правительство приняло решение ужесточить контроль за экспортом аппаратуры для производства микросхем.

Ожидается, что новый режим экспортного контроля вступит в силу в июле. Согласно планам, Минторг Японии внесет изменения в ряд регулирующих документов с целью расширить список оборудования, для экспорта которого требуется особое разрешение.

Всего в списке такой продукции 23 товара, в том числе для литографии - совокупности технологических операций для изготовления полупроводниковых приборов и микросхем.

7 октября Минторг США запретил продажу Китаю наиболее современных чипов, а также оборудования, комплектующих и программного обеспечения для их производства, причем особое внимание уделили технологиям, связанным с искусственным интеллектом и c потенциальным военным применением.

При этом японская Tokyo Electron Ltd и нидерландская ASML Holding являются двумя важнейшими поставщиками продукции, которые нужны США для эффективного применения санкций против Китая. По мнению аналитиков, с учетом этих компаний, а также ограничений на соответствующие поставки от американских компаний Applied Materials, Inc., Lam Research Corporation и KLA Corporation, китайским фирмам будет крайне трудно производить наиболее современные микросхемы.

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Тэги: КИТАЙ, ЯПОНИЯ, МИКРОСХЕМЫ, МНЕНИЕ


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