Германия в 2022г увеличила производство вина на 6%

Виноделы Германии в 2022 году произвели 8,94 млн гектолитров вина и виноградного сусла, свидетельствуют данные Федерального статистического управления (Destatis).

Таким образом, показатель увеличился на 491,8 тыс. гектолитров, или на 6%, по сравнению в 2021 годом.

Относительно среднего показателя за пятилетний период (2016-2021 гг.) выпуск вина вырос на 3,5% в прошлом году.

Производство красного вина составило 3 млн гектолитров, белого - 5,9 млн гектолитров.

За последнее десятилетие рекордным был 2018 год, когда германские виноделы произвели в общей сложности 10,3 млн гектолитров вина. За год до этого производство составляло всего 7,5 млн гектолитров.