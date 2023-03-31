Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

30.03 $/bbl +/- WTI 74.37 +1.40 Brent 79.27 +0.99

Бизнес и законодательство 31.03.2023 19:43

Германия в 2022г увеличила производство вина на 6%

Виноделы Германии в 2022 году произвели 8,94 млн гектолитров вина и виноградного сусла, свидетельствуют данные Федерального статистического управления (Destatis).

Таким образом, показатель увеличился на 491,8 тыс. гектолитров, или на 6%, по сравнению в 2021 годом.

Относительно среднего показателя за пятилетний период (2016-2021 гг.) выпуск вина вырос на 3,5% в прошлом году.

Производство красного вина составило 3 млн гектолитров, белого - 5,9 млн гектолитров.

За последнее десятилетие рекордным был 2018 год, когда германские виноделы произвели в общей сложности 10,3 млн гектолитров вина. За год до этого производство составляло всего 7,5 млн гектолитров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ВИНО, ПРОИЗВОДСТВО


Похожие новости


Виноделам Германии не хватает бутылок для розлива продукции Производство вина в Германии в 2015 г. снизится на 2,8% - прогноз

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az