В Грузии по рекомендации Еврокомиссии создано антикоррупционное бюро

В Грузии создано новое ведомство - антикоррупционное бюро, что было одним из 12 рекомендацией Еврокомиссии для получения статуса страны-кандидата в члены Евросоюза.
Выступая на презентации бюро, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, отметил, что новое ведомство усилит борьбу против коррупции и будет нести ответственность перед парламентом и межведомственным Советом по борьбе с коррупцией.
"Мы активно ведем борьбу с коррупцией, и согласно международным рейтингам, Грузия в этом направлении находится в списке 20 стран Европы, а в глобальном рейтинге находится на 33 месте из 194 стран. Сегодня по контролю за коррупцией Грузия опережает 11 стран Евросоюза и 13 стран НАТО" - сказал Гарибашвили.
Руководителем антикоррупционного бюро Грузии назначен Ражден Купрашвили, ранее занимавшие пост директора службы юридической помощи полиции.
Баку и Прага провели политконсультации
Баку обвинил Тегеран в действиях, ведущих к кризису в отношениях Азербайджана и Ирана
Азербайджанские артиллеристы уничтожили цели условного противника
"КазТрансОйл" намерен увеличить в апреле поставку нефти в Германию до 100 тыс. т
PASHA Sigorta увеличила в 2022г чистую прибыль на 18,5%
Азербайджано-американский форум по «зеленой» энергии пройдет на следующей неделе в Баку
В Азербайджане за сутки зафиксировано 64 случая COVID-19
Туристический потенциал Дагестана представят на международной выставке в Баку
В Формуле-1 хотят провести Гран-При Азербайджана в новом формате
ГААД получит 6,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит около 8 млн манатов на завершение строительства дороги в Агсуинском районе
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Caspian Energy MEETUP лоббирует Green Energy Transition
Кредит на вес золота от AccessBank!
Четвертый год подряд “Nar” лидирует в Индексе лояльности клиентов
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна