СК PASHA Heyat Sigorta удвоила в 2022г чистую прибыль

Чистая прибыль азербайджанской специализированной компании по страхованию жизни «PASHA Heyat Sigorta» по итогам 2022 года составила 39 млн 527 тыс. 47,49 манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

По итогам 2021 года чистая прибыль компании составила 17 млн 714 тыс. 203,39 манатов. Таким образом, PASHA Heyat Sigorta увеличила в 2022 году чистую прибыль в 2,2 раза.

Согласно финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским заключением, за 2022 год доходы компании составили 324 млн 825 тыс. 24,99 манатов. В том числе, страховые премии составили 413 млн 228,116 тыс. манатов (рост по сравнению с 2021г на 32,3% - ИФ), инвестиционные доходы – 24 млн 588,797 тыс. манатов. При этом в 2022 году отрицательные чистые страховые резервы компании составили 113 млн 448,205 тыс. манатов, что привело к сокращению доходов. Остальные доходы за отчетный год были получены по другим статьям.

Расходы компании составили 273 млн 272 тыс. 644,18 манатов. В том числе объем страховых выплат составил 215 млн 366,25 тыс. манатов (рост по сравнению с 2021г на 5,1% - ИФ), расходы на ведение страхового дела – 43 млн 876,134 тыс. манатов, остальные расходы составили другие статьи.

По итогам 2022 года доналоговая прибыль компании составила 51 млн 552 тыс. 380,81 манатов. Выплаты по налогу на прибыль составили 12 млн 25 тыс. 333,32 манат.

В минувшем году активы компании увеличились на 40,4% - до 552 млн 463,789 тыс. манатов, обязательства - на 44,5% – до 472 млн 686,74 тыс. манатов, капитал - на 20% - до 79 млн 777,049 тыс. манатов.

В 2022 году объем депозитов компании, размещенных в банках, увеличился на 26,5% - до 103 млн 639,775 тыс. манатов.

«PASHA Heyat Sigorta» лицензию на страховую деятельность получила 14 февраля 2011 года. Уставный капитал компании равен 40,25 млн манатов. Единственным акционером компании является PASHA Holding. Компания является лидером рынка по объему сбора премий и производимых выплат.

Х.Насирзаде