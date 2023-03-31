ЕС направит в мае в Молдову свою гражданскую миссию

Евросоюз планирует направить в мае в Молдову для оказания помощи молдавскому правительству миссию EUPM Moldova ("Миссию партнерства ЕС в Молдову"), сообщило в пятницу электронное издание EUobserver.

Как объясняет СМИ, миссия из гражданских советников должна быть создана по ускоренному процессу на первоначальный двухлетний период, чтобы содействовать противостоянию "дестабилизирующей деятельности России".

Задачи миссии будут заключаться в "повышении устойчивости сектора безопасности Молдовы в области кризисного управления, а также в повышении устойчивости к гибридным угрозам, включая кибербезопасность, и противодействии манипулированию и вмешательству иностранной информации", отмечается в публикации.

EUobserver при этом указывает на то, что "проведение Молдовой саммита Европейского политического сообщества 1 июня 2023 года может привести к усилению гибридных угроз и угроз манипулирования информацией".

Размер и бюджет миссии еще предстоит определить, но она будет создаваться с расчетом возможности "адаптироваться к изменяющимся реалиям".

После заседания Совета ЕС по иностранным делам 20 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе изучается возможность направить в Молдову миссию в рамках совместной политики безопасности и обороны Евросоюза.

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