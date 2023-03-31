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Цена на нефть

30.03 $/bbl +/- WTI 74.37 +1.40 Brent 79.27 +0.99

ТЭК 31.03.2023 15:24

Нефть перешла к росту и завершает неделю в плюсе

Цены на нефть начали расти днем в пятницу, поднимаясь еще выше с достигнутых накануне максимальных уровней с середины марта, сообщает MarketWatch.

Майские фьючерсы на сорт Brent, биржевые торги которыми прекратятся после закрытия сессии, на лондонской площадке ICE Futures к 14:58 подорожали на $0,30 (0,38%) - до $79,57 за баррель. Более активно торгующиеся июньские контракты выросли в цене на $0,36 (0,46%) - до $78,96 за баррель.

Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличились на $0,53 (0,71%) - до $74,90 за баррель.

С начала недели обе марки прибавили в цене примерно на 7%, отмечает Bloomberg. Росту котировок поспособствовало ослабление тревог относительно кризиса в банковской сфере и приостановка поставок иракской нефти через Турцию, пишет агентство.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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