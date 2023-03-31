Нефть перешла к росту и завершает неделю в плюсе

Цены на нефть начали расти днем в пятницу, поднимаясь еще выше с достигнутых накануне максимальных уровней с середины марта, сообщает MarketWatch.

Майские фьючерсы на сорт Brent, биржевые торги которыми прекратятся после закрытия сессии, на лондонской площадке ICE Futures к 14:58 подорожали на $0,30 (0,38%) - до $79,57 за баррель. Более активно торгующиеся июньские контракты выросли в цене на $0,36 (0,46%) - до $78,96 за баррель.

Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличились на $0,53 (0,71%) - до $74,90 за баррель.

С начала недели обе марки прибавили в цене примерно на 7%, отмечает Bloomberg. Росту котировок поспособствовало ослабление тревог относительно кризиса в банковской сфере и приостановка поставок иракской нефти через Турцию, пишет агентство.