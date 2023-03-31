Китай разрешил въезд иностранным туристам в составе тургрупп

Власти Китая в пятницу разрешили въезд в страну иностранным туристам в составе туристических групп, сообщает министерство культуры и туризма КНР в соцсетях.

"В рамках социального развития и содействия туристическим обменам с 31 марта 2023 года китайские турагентства и онлайн-поставщики туристических услуг возобновляют организацию въездных групповых туров иностранцев из-за рубежа и предоставление услуг "авиабилеты плюс отель", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, турагентства обязаны строго соблюдать нормы управления групповым туризмом, повышать качество услуг въездного туризма, эффективно поддерживать порядок на туристическом рынке и поддерживать позитивный имидж китайского туризма.