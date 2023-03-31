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СНГ 31.03.2023 20:01

Россия не считает себя врагом Запада

Россия не имеет по отношению к Западу враждебных намерений, рассчитывает на возврат со временем к взаимодействию на основе принципов суверенного равенства и уважения интересов, говорится в подписанной в пятницу новой концепции внешней политики РФ.

"Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него, не имеет по отношению к нему враждебных намерений и рассчитывает, что в дальнейшем государства, принадлежащие к западному сообществу, осознают бесперспективность своей конфронтационной политики и гегемонистских амбиций", - говорится в документе.

В концепции подчеркивается, что Россия надеется, что государства Запада "примут во внимание сложные реалии многополярного мира и вернутся к прагматичному взаимодействию с Россией, руководствуясь принципами суверенного равенства и уважения интересов друг друга".

"На такой основе Российская Федерация готова к диалогу и сотрудничеству", - подчеркивается в документе.

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Тэги: РОССИЯ, ЗАПАД, ПОЛИТИКА, КОНЦЕПЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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