Россия не имеет по отношению к Западу враждебных намерений, рассчитывает на возврат со временем к взаимодействию на основе принципов суверенного равенства и уважения интересов, говорится в подписанной в пятницу новой концепции внешней политики РФ.
"Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него, не имеет по отношению к нему враждебных намерений и рассчитывает, что в дальнейшем государства, принадлежащие к западному сообществу, осознают бесперспективность своей конфронтационной политики и гегемонистских амбиций", - говорится в документе.
В концепции подчеркивается, что Россия надеется, что государства Запада "примут во внимание сложные реалии многополярного мира и вернутся к прагматичному взаимодействию с Россией, руководствуясь принципами суверенного равенства и уважения интересов друг друга".
"На такой основе Российская Федерация готова к диалогу и сотрудничеству", - подчеркивается в документе.
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