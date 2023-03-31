Баку и Прага провели политконсультации

Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана и Чехии провели в четверг в Баку очередной раунд политических консультаций, обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений.
«В ходе политических консультаций были обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений, включая политические, экономические, торговые, гуманитарные, консульские вопросы, а также сотрудничество в рамках международных организаций», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Делегации возглавили заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов и гендиректор по европейским делам МИД Чехии Ярослав Курфюрст.
Халафов проинформировал чешских коллег о транспортно-коммуникационных проектах, реализуемых в регионе по инициативе и с участием Азербайджана, и подчеркнул, что в этом направлении имеются широкие возможности для сотрудничества.
Замглавы МИД рассказал о новых реалиях, складывающихся на Южном Кавказе в постконфликтный период, о восстановительно-строительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре, инициативах Баку по нормализации отношений с Ереваном, продвижению мирной повестки, делимитации государственной границы, открытию коммуникаций.
В то же время Халафов заявил, что провокации Армении, особенно невыполнение ею собственных обязательств, вытекающих из трехстороннего заявления (подписанного в ночь на 10 ноября 2020 года – ИФ), «представляют угрозу для обеспечения мира и благополучия в регионе».
Курфюст, в свою очередь подчеркнул, что Чехия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и отметил важность установления мира и стабильности в регионе.
«В ходе встречи стороны обменялись мнениями и по другим вопросам региональной и международной безопасности, представляющим взаимный интерес», отметили в МИД Азербайджана.
Р.Керимов
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