Баку обвинил Тегеран в действиях, ведущих к кризису в отношениях Азербайджана и Ирана

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Баку осуждает заявление официального представителя МИДа Ирана Насера Кянани, считает это шагом к кризису в отношениях между двумя странами.
Канани на брифинге в пятницу заявил, что Тегеран обеспокоен совместными планами Азербайджана и Израиля относительно стратегического партнерства и требует от Баку объяснений. По его словам, такое сотрудничество - "заговор", который Израиль готовит против Ирана на территории Азербайджана.
«Мы рекомендуем Канани внимательно послушать слова главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова, сказанные им на брифинге в рамках визита. Как известно, Байрамов во время пресс-брифинга (29 марта - ИФ) с министром иностранных дел Израиля не высказывал никакой позиции против Ирана. В этой связи рассматриваем данное заявление МИД Ирана как очередной антиазербайджанский шаг», - говорится в комментариях Гаджизаде.
По его словам, «Азербайджан никогда не позволял использовать свою территорию против третьих стран»,
В то же время Гаджизаде отметил, что наоборот в последнее время с территории Ирана звучат угрозы в отношении Азербайджана и допускаются провокации. «Свидетельством тому являются проведение Ираном военных учений вдоль границ Азербайджана, осуществление боевых полетов вдоль границы, антиазербайджанские заявления должностных лиц, видеоролики полные угроз в отношении Азербайджана, а также покушение на депутата парламента Азербайджана Фазиля Мустафу (28 марта 2023 года – ИФ), где согласно предварительному расследованию следы ведут в Иран», - сказал Гаджизаде.
Глава пресс-службы МИД Азербайджана добавил, что «сегодняшнее ирано-армянское братство создает угрозу для региона в целом».
«В течение последних 30 лет фактически с молчаливого согласия Ирана, Армения оккупировала территории Азербайджана. Общеизвестно, что Иран не придавал значения оккупации Карабаха и Восточного Зангезура и разграбление этих районов. (…). В связи с этим, мы решительно осуждаем заявление пресс-секретаря Кянани. Это заявление является очередным шагом к кризису азербайджано-иранских отношений», - подчеркнул он.
Гаджизаде также отметил. что угрозы с иранской стороны не напугают Азербайджан. «(…) Любая агрессия и провокация против Азербайджана будут решительно пресекаться», - добавил представитель МИД Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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