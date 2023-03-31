Holcim, Aker BP и OMV планируют проекты хранения CO2

Швейцарский производитель строительных материалов Holcim Ltd. намерен к 2030 году инвестировать 2 млрд швейцарских франков ($2,19 млрд) в проекты улавливания, утилизации и хранения CO2, говорится в сообщении компании.
Holcim рассчитывает улавливать в рамках проектов более 5 млн тонн CO2 в год и с 2018 по 2030 год сократить удельные прямые и косвенные выбросы парниковых газов на четверть. Ранее компания планировала уменьшить выбросы на 21%.
Между тем норвежская нефтедобывающая компания Aker BP ASA договорилась о сотрудничестве в области улавливания и хранения углерода с OMV (Norge) AS, входящей в австрийскую OMV Group. Партнеры намерены хранить CO2 на дне Северного моря и уже получили лицензию на разведку шельфа в этих целях.
В рамках совместного проекта Poseidon компании планируют размещать на норвежском шельфе свыше 5 млн тонн CO2 в год, сообщает Aker BP.
"Мы ожидаем, что улавливание и хранение углерода будет играть одну из ключевых ролей в вопросе перехода к низкоуглеродной энергетике, а норвежский континентальный шельф имеет значительный потенциал для такого хранения", - заявил глава Aker BP Джонни Херсвик.
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