В Азербайджане за сутки зафиксировано 64 случая COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 64 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 829 тыс. 724, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 69 случаях заражения.

За 24 часа летальных исходов из-за COVID-19 зафиксировано не было (накануне - 4). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 182 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 819 тыс. 156 человек (+22 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 386 человек.

За сутки медики провели 792 теста на коронавирус против 957 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 558 тыс. 593 теста на COVID-19.

Х.Насирзаде