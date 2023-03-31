В Азербайджане за сутки зафиксировано 64 случая COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 64 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 829 тыс. 724, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 69 случаях заражения.
За 24 часа летальных исходов из-за COVID-19 зафиксировано не было (накануне - 4). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 182 человека, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 819 тыс. 156 человек (+22 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 386 человек.
За сутки медики провели 792 теста на коронавирус против 957 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 558 тыс. 593 теста на COVID-19.
Х.Насирзаде
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