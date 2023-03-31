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Макроэкономика 31.03.2023 21:36

Госдолг Германии в 2022 году достиг рекордных 2,37 трлн евро

Государственный долг Германии на конце 2022 года составлял рекордные 2 трлн 367,25 млрд евро, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

По сравнению с концом 2021 года он вырос на 46,1 млрд евро, или на 2%.

За четвертый квартал прошлого года госдолг увеличился на 41,9 млрд евро, или на 1,8%.

Показатель долга в расчете на душу населения на конец 2022 года составлял 28,155 тыс. евро по сравнению с 27,907 тыс. евро годом ранее.

По данным Destatis, федеральная задолженность за минувший год увеличилась на 4,6% - до 1,620 трлн евро, в то время как долг федеральных земель сократился на 4,9% и составил 606,75 млрд евро. При этом объем непогашенных долговых обязательств городов и коммун ФРГ вырос на 5,2% и достиг 140,17 млрд евро.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ГОСДОЛГ, РОСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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