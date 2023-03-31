Профицит текущего счета платежного баланса Казахстана в 2022г составил $8,5 млрд

Текущий счет платежного баланса Казахстана в 2022 году сложился с профицитом в $8,5 млрд, сообщил Национальный банк республики.
При этом в 2021 году был зафиксирован дефицит в размере $2,6 млрд, отметил регулятор.
В конце января Нацбанк сообщал о профиците текущего счета платежного баланса в 2022 году, по предварительным оценкам, на уровне $6,3 млрд.
"Переход текущего счета из отрицательного сальдо в положительную зону связан с улучшением состояния торгового баланса. Его профицит достиг $36,4 млрд и существенно улучшился в сравнении с 2021 годом - на $12,1 млрд (на 50%). Рост профицита обеспечен опережающим темпом роста экспорта товаров над импортом", - говорится в сообщении.
Так, экспорт товаров вырос на 30,9% в сравнении с 2021 годом и достиг $86,1 млрд. Он поддерживался устойчивым внешним спросом и высоким уровнем мировых цен на сырье, в частности, на нефть.
Импорт товаров, в свою очередь, увеличился на 19,7%, до $49,8 млрд. Это обусловлено ростом ввоза продовольственных (на 19,7%, или на $3,9 млрд) и непродовольственных товаров (на 33,1%, или на $2,9 млрд).
Доходы иностранных прямых инвесторов в отчетном периоде также выросли на 10,8% (или на $2,5 млрд) и составили $25,3 млрд. В целом рост экспорта товаров сопровождается увеличением выплат доходов иностранным инвесторам.
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