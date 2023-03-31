Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

30.03 $/bbl +/- WTI 74.37 +1.40 Brent 79.27 +0.99

Регион 31.03.2023 17:44

РФ с 5 апреля вводит запрет на ввоз молочной продукции из Армении

РФ с 5 апреля приостановит ввоз молочной продукции из Армении.

Как сообщает Россельхознадзор, он обратился к ветеринарной службе Армении с просьбой приостановить с 5 апреля 2023 года сертификацию молочной продукции в Россию со всех предприятий страны.

Поводом для этого стали неудовлетворительные результаты инспекции армянских предприятий, которую специалисты Россельхознадзора провели с 20 по 24 марта 2023 года. В их ходе подтвердилась информация о том, что молокоперерабатывающие заводы Армении используют сырье, произведенное предприятиями Ирана, которые не имеют права поставок в РФ.

"Возможность возобновления поставок будет обсуждена дополнительно по итогам проведенной армянской стороной работы по устранению выявленных нарушений", - сообщает Россельхознадзор.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, МОЛОКО, ЗАПРЕТ


Похожие новости


Генсек ОДКБ: ситуация на Южном Кавказе чревата серьезной дестабилизацией Дата очередной встречи глав МИД РФ, Азербайджана и Армении будет согласована в ближайшее время - Лавров Глава МИД Армении посетит РФ 20 марта, встретится с Лавровым Пашинян заявил о наличии проблем в отношениях с Россией Пашинян отправляет Мирзояна в Москву для обсуждения встречи глав МИД РФ, Азербайджана и Армении Путин и Пашинян обсудили армяно-азербайджанские отношения Вашингтон не конкурирует с Москвой в вопросе нормализации отношений между Баку и Ереваном – Госдеп США Лавров и Мирзоян обсудили активизацию усилий по всем трекам нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Лавров встретился в Дели с главой МИД Армении Баку привержен соблюдению пунктов трехсторонних соглашений - Байрамов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az