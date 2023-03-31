РФ с 5 апреля вводит запрет на ввоз молочной продукции из Армении

РФ с 5 апреля приостановит ввоз молочной продукции из Армении.
Как сообщает Россельхознадзор, он обратился к ветеринарной службе Армении с просьбой приостановить с 5 апреля 2023 года сертификацию молочной продукции в Россию со всех предприятий страны.
Поводом для этого стали неудовлетворительные результаты инспекции армянских предприятий, которую специалисты Россельхознадзора провели с 20 по 24 марта 2023 года. В их ходе подтвердилась информация о том, что молокоперерабатывающие заводы Армении используют сырье, произведенное предприятиями Ирана, которые не имеют права поставок в РФ.
"Возможность возобновления поставок будет обсуждена дополнительно по итогам проведенной армянской стороной работы по устранению выявленных нарушений", - сообщает Россельхознадзор.
Баку и Прага провели политконсультации
Баку обвинил Тегеран в действиях, ведущих к кризису в отношениях Азербайджана и Ирана
Азербайджанские артиллеристы уничтожили цели условного противника
"КазТрансОйл" намерен увеличить в апреле поставку нефти в Германию до 100 тыс. т
PASHA Sigorta увеличила в 2022г чистую прибыль на 18,5%
Азербайджано-американский форум по «зеленой» энергии пройдет на следующей неделе в Баку
В Азербайджане за сутки зафиксировано 64 случая COVID-19
Туристический потенциал Дагестана представят на международной выставке в Баку
В Формуле-1 хотят провести Гран-При Азербайджана в новом формате
ГААД получит 6,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит около 8 млн манатов на завершение строительства дороги в Агсуинском районе
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Caspian Energy MEETUP лоббирует Green Energy Transition
Кредит на вес золота от AccessBank!
Четвертый год подряд “Nar” лидирует в Индексе лояльности клиентов
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна