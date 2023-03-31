РФ с 5 апреля вводит запрет на ввоз молочной продукции из Армении

РФ с 5 апреля приостановит ввоз молочной продукции из Армении.

Как сообщает Россельхознадзор, он обратился к ветеринарной службе Армении с просьбой приостановить с 5 апреля 2023 года сертификацию молочной продукции в Россию со всех предприятий страны.

Поводом для этого стали неудовлетворительные результаты инспекции армянских предприятий, которую специалисты Россельхознадзора провели с 20 по 24 марта 2023 года. В их ходе подтвердилась информация о том, что молокоперерабатывающие заводы Армении используют сырье, произведенное предприятиями Ирана, которые не имеют права поставок в РФ.

"Возможность возобновления поставок будет обсуждена дополнительно по итогам проведенной армянской стороной работы по устранению выявленных нарушений", - сообщает Россельхознадзор.