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СНГ 31.03.2023 17:45

ЕС вводит исключения из санкций для гуманитарных целей

Совет ЕС объявил в пятницу, что обеспечит исключения из применения налагаемых ООН и Евросоюзом санкций для решения гуманитарных проблем.

"Сегодня совет принял решение изменить несколько своих актов, касающихся ограничительных мер ЕС, с учетом резолюции 2664 (2022) Совета Безопасности ООН, предусматривающей гуманитарное исключение из мер по замораживанию активов в режимах санкций ООН", - говорится в опубликованном в Брюсселе коммюнике Совета ЕС.

Гуманитарные исключения означают, что "некоторые категории гуманитарных субъектов, в том числе программы ООН и неправительственные организации, участвующие в планах гуманитарного реагирования ООН, могут совершать операции с включенными в (санкционный) перечень физическими и юридическими лицами без какого-либо предварительного разрешения, если целью является оказание гуманитарной помощи или поддержка других видов деятельности, которые удовлетворяют основные потребности человека", сказано в сообщении.

Совет ЕС пояснил, что данное решение завершает введение этого исключения в 14 режимов санкций ООН, перенесенных в законодательство Евросоюза. При этом исключение также распространяется на собственные санкционные списки ЕС, дополняющие распоряжения ООН.

"Это обеспечит четкую основу для операторов, поскольку они смогут воспользоваться гуманитарным исключением, не делая различий между списками ЕС и ООН. Это решение посылает сильный сигнал гуманитарным и экономическим операторам: санкции ЕС не мешают доставке гуманитарной помощи", - заявляют в Брюсселе.

По мнению Совета ЕС, "это демонстрирует непоколебимую решимость Евросоюза избегать непреднамеренных негативных последствий санкций для гуманитарной деятельности, а также важность, придаваемую полному соблюдению международного права в санкционной политике ЕС".

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, САНКЦИИ, ИСКЛЮЧЕНИЯ


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