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Дальнее зарубежье 31.03.2023 18:24

Население ЕС сократится на 6% к 2100 году - Евростат

Население стран Евросоюза уменьшится к 2100 году на 6%, прогнозирует статистическая служба ЕС Евростат.

С 1 января 2022 года по 1 января 2100 года количество жителей в государствах ЕС сократится на 27,3 млн, до 420 млн. При этом в 2022 году численность населения начала восстанавливаться после связанного с коронавирусом спада.

По предварительным данным, на 1 января 2023 года в Евросоюзе проживал 451 млн человек по сравнению с 443,2 млн в 2021 году. Евростат связывает рост показателя с массовым притоком украинских беженцев.

Максимальная численность населения - 453 млн человек - ожидается в 2026 году.

В 2022-2100 годах доля жителей в возрасте от 0 до 19 лет снизится с 20% до 18%, от 20 до 64 лет - с 59% до 50%. Доли жителей в возрасте 65-79 лет и старше увеличатся с 15% до 17% и с 6% до 15% соответственно.

Предварительные данные переписи населения за 2021 год указывают на рост населения по сравнению с 2011 годом в 16 странах ЕС и сокращение - в девяти. Самый существенный прирост за 10 лет показали Люксембург (26%), Мальта (24%) и Швеция (10%), снижение - Болгария (11%), Хорватия (10%), Латвия (9%) и Литва (8%).

Лидерами по количеству жителей в 2021 году были Германия (83,2 млн), Франция (67,9 млн), Италия (59 млн), Испания (47,4 млн) и Польша (37 млн).

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Тэги: ЕС, НАСЕЛЕНИЕ, СОКРАЩЕНИЕ


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