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Внешняя политика 31.03.2023 20:05

Официальные структуры Франции должны положить конец провокационной и подрывной деятельности против Азербайджана - МИД

Официальные структуры Франции должны прекратить провокационную деятельность против Азербайджана, заявляет МИД Азербайджана.

Ранее председатель регионального совета региона Овернь-Рона-Альпы (Франция) провел в Ереване встречу с представившим себя «министром иностранных дел» самопровозглашенного режима на территории Азербайджана Сергеем Казаряном в ходе которой заявил, что будет организован гуманитарный конвой по Лачинской дороге при поддержке этого региона.

Данная встреча рассчитана на пропаганду незаконного режима и расценивается как действия против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, французские официальные структуры должны положить конец провокационной и подрывной деятельности.

«В соответствии с законодательством Азербайджана, а также с международно признанными правилами и нормами, любая гуманитарная деятельность на суверенных территориях Азербайджана должна быть скоординирована и согласована с правительством страны», - отметил Гаджизаде.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИД, ФРАНЦИЯ, РЕАКЦИЯ


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