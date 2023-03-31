Орбан предупреждает о риске мировой войны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу заявил, что видит реальный риск начала Третьей мировой войны.
"Я уверен, что угроза мировой войны - это не преувеличение", - приводят европейские СМИ слова Орбана.
"Когда европейские и американские лидеры говорят, что если это (ситуация вокруг Украины - ИФ) продолжится, то мы можем прийти к Третьей мировой войне, то на первый взгляд это может звучать невероятно и преувеличено. Но мне кажется, это реальная опасность на данный момент", - отметил премьер.
Он добавил, что западные страны своими поставками оружия Украине создают угрозы вовлечения других стран в конфликт.
Ранее Орбан заявлял, что западным странам вместо отправки оружия на Украину следует продвигать идею установления режима прекращения огня и переговоров о мирном урегулировании.
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