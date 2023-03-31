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Дальнее зарубежье 31.03.2023 21:51

Орбан предупреждает о риске мировой войны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу заявил, что видит реальный риск начала Третьей мировой войны.

"Я уверен, что угроза мировой войны - это не преувеличение", - приводят европейские СМИ слова Орбана.

"Когда европейские и американские лидеры говорят, что если это (ситуация вокруг Украины - ИФ) продолжится, то мы можем прийти к Третьей мировой войне, то на первый взгляд это может звучать невероятно и преувеличено. Но мне кажется, это реальная опасность на данный момент", - отметил премьер.

Он добавил, что западные страны своими поставками оружия Украине создают угрозы вовлечения других стран в конфликт.

Ранее Орбан заявлял, что западным странам вместо отправки оружия на Украину следует продвигать идею установления режима прекращения огня и переговоров о мирном урегулировании.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, МИР, ОПАСЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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