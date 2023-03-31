Киев готов говорить с тем представителем РФ, который без боя выведет российские войска из Украины

Процесс дипломатического урегулирования относительно прекращения войны начнется с тем представителем РФ, который без боя сначала выведет российские войска с территории Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы поддерживаем мир. Будет фиксация завершения войны. Но только за этим большим столом, где будут сидеть порядочные государства. А представитель РФ – мне очень сложно (сказать – ИФ-У), кто на то время будет представителем РФ, который без боя сперва выведет все войска с нашей территории. Тогда начинается дипломатический формат", - заявил Зеленский на пресс-конференции с президентом Молдовы и премьер-министрами Хорватии, Словении, Словакии в Киеве.

"А если мы силой будем выбивать их всех (армию РФ – ИФ-У) до конца, то с такими людьми не о чем, в целом, говорить", - добавил он, отметив, что в противном случае это приведет к большому числу жертв.

Зеленский также напомнил, что Украина предложила Формулу мира, где есть абсолютно конкретная последовательность действий, которая однозначно приведет к завершению войны.