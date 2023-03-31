Киев готов говорить с тем представителем РФ, который без боя выведет российские войска из Украины

Процесс дипломатического урегулирования относительно прекращения войны начнется с тем представителем РФ, который без боя сначала выведет российские войска с территории Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы поддерживаем мир. Будет фиксация завершения войны. Но только за этим большим столом, где будут сидеть порядочные государства. А представитель РФ – мне очень сложно (сказать – ИФ-У), кто на то время будет представителем РФ, который без боя сперва выведет все войска с нашей территории. Тогда начинается дипломатический формат", - заявил Зеленский на пресс-конференции с президентом Молдовы и премьер-министрами Хорватии, Словении, Словакии в Киеве.
"А если мы силой будем выбивать их всех (армию РФ – ИФ-У) до конца, то с такими людьми не о чем, в целом, говорить", - добавил он, отметив, что в противном случае это приведет к большому числу жертв.
Зеленский также напомнил, что Украина предложила Формулу мира, где есть абсолютно конкретная последовательность действий, которая однозначно приведет к завершению войны.
Дипломаты Азербайджана и РФ обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном
Официальные структуры Франции должны положить конец провокационной и подрывной деятельности против Азербайджана - МИД
Перевозки по МТК «Север-Юг» удвоились в первом квартале 2023 года – эксперт
KEGOC направит $38 млн на ремонт электросетей на западе Казахстана
Китай разрешил въезд иностранным туристам в составе тургрупп
В Азербайджане за сутки зафиксировано 64 случая COVID-19
Туристический потенциал Дагестана представят на международной выставке в Баку
ГААД получит 6,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит около 8 млн манатов на завершение строительства дороги в Агсуинском районе
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Caspian Energy MEETUP лоббирует Green Energy Transition
Кредит на вес золота от AccessBank!
Четвертый год подряд “Nar” лидирует в Индексе лояльности клиентов
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна