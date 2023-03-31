Дипломаты Азербайджана и РФ обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы на встрече в пятницу обсудили перспективы нормализации отношений между Баку и Ереваном.

«В ходе беседы были рассмотрены текущие вопросы развития двустороннего сотрудничества», - сообщает МИД РФ.

Кроме этого, затронут также ряд актуальных региональных сюжетов, включая перспективы нормализации армяно-азербайджанских отношений в русле трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении.

Р.Ахмедов