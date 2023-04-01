Fitch подтвердило рейтинг Азербайджана на уровне «BB+»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Азербайджана («РДЭ») в иностранной валюте на уровне «BB+».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в сообщении агентства указывается, что прогноз рейтинга подтвержден как «позитивный».

По оценкам Fitch, рейтинг поддерживается очень сильным внешним балансом Азербайджана, низким уровнем государственного долга и высокой финансовой гибкостью за счет крупных активов суверенного фонда благосостояния.

При этом агентство отмечает сохранение высокой зависимости экономики страны от углеводородного сектора; высокий уровень долларизации банковской системы; недостаточный уровень предсказуемости экономической политики; риском конфликта с Арменией.

«Позитивный» прогноз отражает усиление внешних и фискальных резервов в связи с высокими ценами на энергоносители, а также большее ограничение расходов, которые будут подкреплены последовательным применением восстановленного бюджетного правила.

По оценкам Fitch, высокие цены на нефть и газ еще больше укрепляют суверенный баланс Азербайджана. «Стратегические резервы Азербайджана на конец 2022 года оцениваются в $58 млрд (+$5,9 млрд за 2022 год), из которых 85% приходится на активы Госнефтефонда (ГНФАР). Мы прогнозируем, что чистая позиция по суверенным активам Азербайджана вырастет на 14,9 п.п. в 2023-2024гг - до 68,7% ВВП, что является самым высоким показателем в группе сопоставимых стран», - подчеркивает агентство.

Fitch прогнозирует, что общий государственный долг Азербайджана, который в 2022 году сократился на 4,5 п.п. до 11,6% ВВП, к концу 2024 года составит 7,9% ВВП.

Fitch отмечает стабильное улучшение показателей банковского сектора Азербайджана. В частности, необслуживаемые кредиты на конец 2022 года составляют 2,9% (6,1% на конец 2021 года), адекватность капитала первого уровня - 17,3%, долларизация по вкладам и депозитам снизилась до 48% в 2022 году с 60,4% в первом полугодии 2020 года, сектор остается прибыльным.

Кроме этого, аналитики Fitch считают, что надзор со стороны регулятора в банковском секторе улучшается, но все еще имеет ряд недостатков.

По оценкам агентства, снижение цен на энергоносители, изменение экономической политики, которые могут снизить внешние резервы, являются факторами, которые могут привести к понижению кредитных рейтингов Азербайджана.

В то же время дальнейшее укрепление внешнего баланса, например из-за высоких цен на энергоносители, повышение эффективности и предсказуемости экономической политики Азербайджана, являются факторами, которые могут привести к повышению кредитного рейтинга страны.

А.Азизов