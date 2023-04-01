Рост ВВП Азербайджана в 2023-2024гг составит в среднем 2,1% в год - Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2023-2024гг в среднем на уровне 2,1% в год.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию агентства, ВВП Азербайджана вырос на 4,6% в 2022 году по сравнению с 5,9% в 2021 году. При этом рост ненефтяного ВВП в прошлом году составил 9,1%, тогда как нефтяной ВВП сократился на 2,7% в результате спада добычи нефти на 5,6%, что было частично компенсировано ростом добычи газа на 7,3%.

Агентство отмечает, что профицит бюджета сектора госуправления в 2022 году вырос на 2 п.п. (процентных пункта) – до 6% за счет увеличения доходов на 27%. Fitch прогнозирует, что профицит бюджета сектора госуправления сократится до 4,8% ВВП в 2023 году и до 4,2% в 2024 году.

Fitch указывает, что инфляция (12-тимесячная) в Азербайджане в феврале 2023 года снизилась до 14,1% с пикового значения в 15,6% в октябре 2022 года, что было связано со снижением инфляции по потребительским товарам на 4 п.п. – до 17,1%.

По оценкам Fitch, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2023 году замедлится до 10,3% (в 2022г – 13,9% - ИФ) и до 7,3% в 2024 году.

Правительство Азербайджана на 2023 год прогнозирует рост ВВП на уровне 2,7%, в 2024г – 4,1%, среднегодовую инфляцию – 6,9% и 4,5% соответственно.

А.Азизов