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Дальнее зарубежье 01.04.2023 11:00

Трампу могут предъявить одно уголовное обвинение

Экс-президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу планируют предъявить "многочисленные обвинения" в фальсификации деловой документации, при этом одно из обвинений связано с уголовным преступлением. Об этом сообщает Associated Press.

В настоящий момент агентство не приводит детали возможного уголовного обвинения.

Предполагается, что бывший глава Белого дома явится в суд во вторник, 4 апреля, и тогда официально огласят обвинительное заключение.

Не исключается, что когда Трамп явится с повинной, его арестуют, сфотографируют и снимут отпечатки пальцев. Большое жюри Нью-Йорка до этого проголосовало за предъявление обвинений 45-му президенту США.

Тем не менее, на Трампа, по данным AP, не наденут наручники и он останется под защитой секретной службы.

В.Алиев

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Тэги: США, ТРАМП, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ОБВИНЕНИЕ


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