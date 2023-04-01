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Оборона 01.04.2023 12:11

Никто не вправе говорить с нами языком угроз – Минобороны Азербайджана

В Минобороны Азербайджана состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, была проанализирована оперативная обстановка на армяно-азербайджанской границе и в Карабахском экономическом районе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В совещании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений.

"Министр довел до внимания участников совещания задачи, поставленные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перед Азербайджанской Армией, и от имени Верховного Главнокомандующего поблагодарил личный состав, задействованный в планировании и выполнении последних операций, особенно состав коммандос, за проявленный профессионализм, и отметил высокую оценку их деятельности. Было подчеркнуто, что проведенные в кратчайшие сроки локальные операции являются очередным свидетельством высокой боевой решимости нашей Армии", - говорится в сообщении.

Прокомментировав высказывания тех, кто никак не может смириться с успешными операциями Азербайджанской Армии, Гасанов подчеркнул, что никто не вправе "говорить с нами языком угроз", и отметил, что обвинения клеветнического характера, высказанные военными стран, поддерживающих политику терроризма и оккупации, неприемлемы и абсурдны.

Проанализировав оперативную обстановку на условной азербайджано-армянской госгранице и в Карабахском экономическом районе, министр дал соответствующие указания о решительном пресечении возможных провокаций.

Гасанов отметил, что все противоправные действия противника, в том числе незаконных армянских вооруженных формирований, должны находиться под постоянным контролем, чтобы и впредь не допускать подобных действий на территории Азербайджана.

"Министр особо отметил важность повышения интенсивности учений и тренировок, проводимых в соответствии с условиями реального боя, и совершенствования методов эффективного применения современного вооружения и военной техники, находящихся на вооружении", - отмечается в информации.

Гасанов дал конкретные поручения по более качественному выполнению мероприятий инженерного обеспечения на освобожденных территориях, а также на взятых под контроль высотах и позициях, подчеркивает Минобороны.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, СОВЕЩАНИЕ, ПРВОКАЦИИ


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