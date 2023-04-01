Министр обороны Германии заявил, что НАТО не сможет поставить Украине больше Leopard, чем планировалось

Страны Североатлантического альянса планируют отправку Украине двух батальонов танков Leopard 2 и четырех батальонов Leopard 1, при этом больше заявленных поставок не планируется. Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на главу Минобороны Германии Бориса Писториуса.

По словам немецкого министра, вряд ли Киев получит больше танков из-за ограниченных ресурсов, в том числе у союзников.

"Я не вижу сценария, при котором получится отправить [Украине] дополнительные "Леопарды" сверх того, о чем было объявлено", - подчеркнул Писториус.

Как сказал министр, он не может принять решение об отправки украинской стороне последних танков.

"Есть запасы, которые расходовать нельзя", - заключил глава военного ведомства ФРГ.

В.Алиев