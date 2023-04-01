В Пентагоне оценили возможность достижения Украиной военных целей

Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в ходе виртуального мероприятия, организованного изданием Defense One, оценил возможность достижения Украиной военных целей.

Он сообщил, что в краткосрочной перспективе Киеву не вернуть территории.

"Я не говорю, что это невозможно сделать. Я просто говорю, что это очень сложная задача", - уточнил он.

Накануне заместитель главы МИД Украины и экс-посол в Германии Андрей Мельник заявил, что у Киева недостаточно танков, чтобы подготовить контрнаступление и добиться преимущества на поле боя.

В.Алиев