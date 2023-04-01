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Регион 01.04.2023 14:20

Эрдоган утвердил протокол о членстве Финляндии в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил протокол о членстве Финляндии в НАТО.

Текст решения опубликован в официальном издании "Rеsmi Gazete".

Парламент Турции одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО. Голосование прошло в четверг в ходе заседания генассамблеи парламента.

Таким образом, Финляндия получила юридические основания для полноправного вступления в альянс.

В.Алиев

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Тэги: ЭРДОГАН, ТУРЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, НАТО, ПРОТОКОЛ


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