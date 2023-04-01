Эрдоган утвердил протокол о членстве Финляндии в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил протокол о членстве Финляндии в НАТО. Текст решения опубликован в официальном издании "Rеsmi Gazete". Парламент Турции одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО. Голосование прошло в четверг в ходе заседания генассамблеи парламента. Таким образом, Финляндия получила юридические основания для полноправного вступления в альянс. В.Алиев

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