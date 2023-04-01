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Регион 01.04.2023 18:10

Эрдоган будет первым в избирательном бюллетене на выборах президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет на первой строчке в избирательном бюллетене на выборах главы государства. Об этом сообщается в Twitter-профиле Anadolu Ajansı.

В субботу, 1 апреля, прошла жеребьевка, по итогам которой распределены места в бюллетене среди кандидатов на пост президента Турции.

Вторую строчку занял турецкий политик Мухаррем Индже, третью председатель Народно-республиканской партии Кемал Кылычдароглу.

На четвертой позиции расположился выдвиженец от "Альянса ататюркистов" Синан Оган.

Выборы президента пройдут в Турции 14 мая (вместе с парламентскими).

Для победы в первом туре кандидату на пост главы государства необходимо набрать более 50% голосов избирателей.

В.Алиев

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, ВЫБОРЫ, ПРЕЗИДЕНТ


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