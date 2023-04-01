Зеленский рассказал о часовом разговоре с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном и обсудил с ним взаимодействие украинской стороны с Францией в области обороны.

"В часовой беседе с Эммануэлем Макроном эффективно обсуждалось оборонное взаимодействие Украины и Франции. Я подробно проинформировал о положении на фронте", - написал украинский президент.

Ранее Макрон заявил, что лидеры стран-членов Евросоюза подтвердили в разговоре с Зеленским, что помогут стране победить "агрессию со стороны России". Президент Франции добавил, что союзники Украины продолжат помогать ей на политическом, экономическом, военном и гуманитарном уровнях сколько потребуется.

В.Алиев