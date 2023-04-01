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Дальнее зарубежье 01.04.2023 19:10

Зеленский рассказал о часовом разговоре с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном и обсудил с ним взаимодействие украинской стороны с Францией в области обороны.

"В часовой беседе с Эммануэлем Макроном эффективно обсуждалось оборонное взаимодействие Украины и Франции. Я подробно проинформировал о положении на фронте", - написал украинский президент.

Ранее Макрон заявил, что лидеры стран-членов Евросоюза подтвердили в разговоре с Зеленским, что помогут стране победить "агрессию со стороны России". Президент Франции добавил, что союзники Украины продолжат помогать ей на политическом, экономическом, военном и гуманитарном уровнях сколько потребуется.

В.Алиев

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Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, МАКРОН, РАЗГОВОР, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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