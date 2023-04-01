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СНГ 01.04.2023 17:10

Казахстанская "КазТрансОйл" с мая повысит тарифы на транспортировку нефти и транзит

АО "КазТрансОйл" с 1 мая повысит тарифы на транспортировку нефти на экспорт и транзит через территорию Казахстана, сообщила пресс-служба компании.

Тариф за налив нефти в железнодорожные цистерны на нефтеперекачивающей станции им. Т. Касымова составит с 1 мая 1 213,20 тенге за 1 тонну (ранее тариф был 409,57 тенге). Тариф на перевалку нефти на нефтеперекачивающей станции им. Т. Касымова в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) без подогрева нефти - 263,49 тенге за 1 тонну (без НДС) (ранее 122,91 тенге).

Тариф на перевалку нефти на нефтеперекачивающей станции им. Т. Касымова в систему КТК с подогревом нефти - 320,09 тенге за 1 тонну (ранее 128,43 тенге).

Тариф на перевалку нефти на нефтеперекачивающей станции "Макат" в нефтепровод "Кенкияк - Атырау" будет установлен в размере 2 283,27 тенге за 1 тонну (ранее 1 118,10 тенге); перевалку нефти на головной нефтеперекачивающей станции "Кенкияк" - 337,5 тенге за 1 тонну (ранее 89,15 тенге).

Тариф на операторскую деятельность по единой маршрутизации установлен в размере 84,47 тенге за 1 тонну (41,45 тенге), перевалка нефти на нефтеперекачивающей станции им. Шманова Н.Н. в нефтепровод "Кенкияк - Атырау" в целях экспорта за пределы Казахстана в размере 1000,00 тенге за 1 тонну (ранее был 500 тенге).

Все суммы указаны без учета налога на добавленную стоимость.

АО "КазТрансОйл" - национальный оператор по магистральному нефтепроводу. Входит в группу АО НК "КазМунайГаз". Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НЕФТЬ, ТРАНСПОРТИРОВКА, ТАРИФ


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