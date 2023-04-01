Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий анонсировал закупку Украиной 100 бронетранспортеров польского производства "Rosomak" ("Росомаха") за средства Евросоюза и США.

"Украинская армия закупит у нас 100 "Росомах", которые производятся в Семяновицах-Шлёнских. "Росомахи" - это бронетранспортеры высшего класса. Оплата за эту покупку будет произведена из денег ЕС и США", - написал Моравецкий в Твиттер в субботу.

"Rosomak" является лицензионной копией финского БТР Patria, разработанного в 2001 году. Вес 22т, 4 оси, скорость до 100 км/ч по суше и 10 км/ч по воде, оснашен 30-мм пушкой Bushmaster II и пуле- либо гранатометом, экипаж 3 человека. Использовался в войне в Афганистане. Всего к настоящему времени выпущено 670 таких БТР.

В.Алиев