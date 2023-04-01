Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий анонсировал закупку Украиной 100 бронетранспортеров польского производства "Rosomak" ("Росомаха") за средства Евросоюза и США.
"Украинская армия закупит у нас 100 "Росомах", которые производятся в Семяновицах-Шлёнских. "Росомахи" - это бронетранспортеры высшего класса. Оплата за эту покупку будет произведена из денег ЕС и США", - написал Моравецкий в Твиттер в субботу.
"Rosomak" является лицензионной копией финского БТР Patria, разработанного в 2001 году. Вес 22т, 4 оси, скорость до 100 км/ч по суше и 10 км/ч по воде, оснашен 30-мм пушкой Bushmaster II и пуле- либо гранатометом, экипаж 3 человека. Использовался в войне в Афганистане. Всего к настоящему времени выпущено 670 таких БТР.
В.Алиев
Никто не вправе говорить с нами языком угроз – Минобороны Азербайджана
Дипломаты Азербайджана и РФ обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном
Официальные структуры Франции должны положить конец провокационной и подрывной деятельности против Азербайджана - МИД
Рост ВВП Азербайджана в 2023-2024гг составит в среднем 2,1% в год - Fitch
Fitch подтвердило рейтинг Азербайджана на уровне «BB+»
Перевозки по МТК «Север-Юг» удвоились в первом квартале 2023 года – эксперт
В Азербайджане суточный прирост COVID-19
Китай разрешил въезд иностранным туристам в составе тургрупп
ГААД получит 6,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит около 8 млн манатов на завершение строительства дороги в Агсуинском районе
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Caspian Energy MEETUP лоббирует Green Energy Transition
Кредит на вес золота от AccessBank!
Четвертый год подряд “Nar” лидирует в Индексе лояльности клиентов
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна