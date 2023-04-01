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Дальнее зарубежье 01.04.2023 21:00

Четверо военнослужащих Пакистана погибли на границе с Ираном

Четверо военнослужащих Пакистана убиты на границе с Ираном.

Об этом сообщило информационное агентство пакистанской армии ISPR.

Отмечается, что инцидент произошел в юго-западном районе Кеч провинции Белуджистан.

"Группа террористов, действовавшая с иранской стороны, напала на пограничный патруль пакистанских сил безопасности вдоль пакистано-иранской границы. Для принятия эффективных мер против террористов и недопущения подобных инцидентов в будущем устанавливается необходимый контакт с иранской стороной", - говорится в сообщении.

Ответственность за инцидент никто на себя не взял.

В.Алиев

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Тэги: ПАКИСТАН, ИРАН, ГРАНИЦА, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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