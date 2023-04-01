В Азербайджане суточный прирост COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 75 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 829 тыс. 799, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 64 случаях заражения.

За 24 часа от COVID-19 умерли 2 человека (накануне - 0). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 184 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 819 тыс. 172 человека (+16 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 443 человека.

За сутки медики провели 1155 тестов на коронавирус против 792 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 557 тыс. 748 тестов на COVID-19.

Р.Ахмедов