В Азербайджане суточный прирост COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 75 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 829 тыс. 799, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 64 случаях заражения.
За 24 часа от COVID-19 умерли 2 человека (накануне - 0). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 184 человека, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 819 тыс. 172 человека (+16 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 443 человека.
За сутки медики провели 1155 тестов на коронавирус против 792 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 557 тыс. 748 тестов на COVID-19.
Р.Ахмедов
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