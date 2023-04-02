«Дом Азербайджана» в Зальцбурге - это ворота в мир национальной культуры Азербайджана – глава Общества азербайджанцев Австрии

Общество азербайджанцев Австрии ведет переговоры с Зальцбургским университетом об открытии азербайджанской кафедры в этом вузе, заявил глава общества, руководитель «Дома Азербайджана» в Зальцбурге Фарид Азизов в интервью журналу «Region Plus».

«Сейчас ведутся обсуждения с Зальцбургским университетом об открытии азербайджанской кафедры. Среди наших соотечественников (проживающих в Австрии – ИФ) много кадров с большим потенциалом, патриоты, талантливые люди. Они могут быть привлечены к преподаванию на этой кафедре», - сказал Азизов.

По его словам, в планы общества входит выпуск на немецком языке трехтомной книги, посвященной 44-дневной Отечественной войне, шехидах и возрождении Карабаха. «Сейчас осуществляется перевод этой книги на немецкий язык. Книгу предполагается распространять в школах, библиотеках Зальцбурга. Она будет вручаться гостям «Дома Азербайджана»», - отметил он.

Азизов подчеркнул, что в октябре 2023 года планируется проведение совместного концерта азербайджанских и австрийских мастеров искусств в самом известном зале «Моцартеум». «Мы предполагаем, что на этот концерт из Азербайджана приедут известные исполнители и деятели искусств. В прошлом году мы уже организовывали здесь небольшой концерт, что вызвало особый интерес к азербайджанской культуре и музыке. К нам обращаются с просьбой об организации новых концертов», - сказал он.

Глава общества добавил, что у «Дома Азербайджана» также есть планы по развитию туристической отрасли с целью стимулирования развития связей между Австрией и Азербайджаном и продвижения Азербайджана на этом рынке. «Так, планируется визит в Азербайджан представителей австрийских туристических компаний. Цель - пробудить у австрийцев интерес к туризму нашей страны. Австрийцы любят путешествовать, так пусть они выбирают для путешествий и Азербайджан!», - отметил он.

Азизов подчеркнул, что в настоящее время в Зальцбурге проживает около 500 азербайджанцев. «Теперь у них есть очаг, к которому можно обратиться за решением своих проблем, высказаться. Двери «Дома Азербайджана» открыты ежедневно, телефон работает 24 часа в сутки, семь дней в неделю. В выходные дни в Зальцбурге практически все закрыто, даже магазины не работают. Проживающие здесь азербайджанцы собираются в «Доме Азербайджана», общаются. По выходным здесь функционирует азербайджанская школа - детям преподают азербайджанский язык, литературу и историю. Также преподаются национальные танцы. А в ближайшее время азербайджанская художница начнет проводить и уроки рисования», - добавил он.

Азизов отметил, что в «Доме Азербайджана» также проводятся церемонии помолвки, хынаяхты. «Проводим дни кино, национальной кухни, выставки, совместные мероприятия, мини-концерты. Все гости могут воспользоваться возможностями библиотеки с книгами на азербайджанском, немецком, английском языках. Наша цель в том, чтобы дети не забывали традиции и язык. И для местных жителей наши двери всегда открыты. «Дом Азербайджана» - это своеобразные ворота в мир нашей национальной культуры», - сказал глава общества.

Общество азербайджанцев Австрии создано в 2017 году, а официальное открытие «Дома Азербайджана» состоялось в 2021 году при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана.

Р.Ахмедов