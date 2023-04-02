Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

31.03 $/bbl +/- WTI 75.67 +1.30 Brent 79.89 +1.29

Регион 02.04.2023 15:13

ВС Турции нейтрализовали 340 террористов за последние 3 месяца

Минитстр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил о нейтрализации 340 террористов РКК за последние три месяца.

Глава турецкого оборонного ведомства принял участие в совместном с турецкими военными ифтаре в провинции Хатай, где продолжаются работы по ликвидации последствий разрушительных землетрясений 6 февраля.

Акар отметил, ВС Турции продолжат решительную борьбу со всеми проявлениями терроризма.

По словам Акара, Турция полна решимости продолжать борьбу с террористами, вне зависимости от того, кто за ними стоит, каким образом финансирует и вооружает.

Акар также рассказал, что ВС Турции продолжает оказывать всевозможную поддержку пострадавшим от февральских землетрясений гражданам в зоне бедствия.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ВС, ТЕРРОРИСТЫ, АКАР


Похожие новости


В Азербайджане проходят широкомасштабные азербайджано-турецкие военные учения Азербайджанские военные участвуют в учениях Efes-2022 в Турции Спецподразделения ВС Азербайджана, Турции и Пакистана в сентябре проведут совместные учения ВС Азербайджана и Турции провели учения по уничтожению диверсионных групп Турция в феврале проведет самые масштабные зимние учения, в них примут участие и ВС Азербайджана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az