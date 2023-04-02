ВС Турции нейтрализовали 340 террористов за последние 3 месяца

Минитстр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил о нейтрализации 340 террористов РКК за последние три месяца.

Глава турецкого оборонного ведомства принял участие в совместном с турецкими военными ифтаре в провинции Хатай, где продолжаются работы по ликвидации последствий разрушительных землетрясений 6 февраля.

Акар отметил, ВС Турции продолжат решительную борьбу со всеми проявлениями терроризма.

По словам Акара, Турция полна решимости продолжать борьбу с террористами, вне зависимости от того, кто за ними стоит, каким образом финансирует и вооружает.

Акар также рассказал, что ВС Турции продолжает оказывать всевозможную поддержку пострадавшим от февральских землетрясений гражданам в зоне бедствия.

В.Алиев