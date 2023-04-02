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Дальнее зарубежье 02.04.2023 16:11

Сухопутные войска КНР намерены расширить использование беспилотников, запустили курсы подготовки их операторов

Командование сухопутных войск КНР собирается более масштабно применять боевые БПЛА и после двух лет предварительной работы организовало курсы подготовки их операторов, сообщает в воскресенье South China Morning Post (SCMP).

"Изучаемые дисциплины тесно связаны с актуальными сценариями боевых действий", - приводит SCMP слова представителя штаба сухопутных сил.

Новая система сертификации операторов БПЛА является первым шагом сухопутных войск КНР к стандартизации подготовки и оценки умений представителей этой военной специальности.

Участники курсов должны прослушать курсы в режиме онлайн, сдать экзамен на знание теории, а затем тренироваться определенное количество часов в непосредственном использовании беспилотников. Финальные испытания включают ряд разделов, включая планирование миссий, взлет и посадка, выполнение боевых задач, возвращение беспилотника на базу. Операторы также должны продемонстрировать умения реагировать на меняющиеся приказы.

Такая квалификационная проверка прошла на прошлой неделе на учебном полигоне на северо-западе Китая: испытуемые, в частности, тренировались вести разведку над позициями потенциального неприятеля. Из участников испытаний аттестацию прошли 46 из 100 человек. Однако неясно, какие БПЛА использовали на экзаменах. Сдавшие тест получили сертификат, позволяющий им управлять беспилотниками и в гражданской отрасли.

SCMP напоминает, что военные КНР активно занимаются БПЛА, ввели в строй целый ряд их моделей. В основном эти аппараты используют в ВВС, однако и другие виды войск берут их на вооружение для разведки, связи, радиоэлектронной борьбы, целеуказания, перевозки грузов.

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Тэги: КИТАЙ, АРМИЯ, БЕСПИЛОТНИКИ, ОБУЧЕНИЕ


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