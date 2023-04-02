В Азербайджане суточный спад COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 58 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 829 тыс. 857, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 75 случаев.
За 24 часа от COVID-19 умер 1 человек.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 185 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 819 тыс. 219 человек (+47 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 453 человек.
За сутки медики провели 931 тестов на коронавирус против 792 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 560 тыс. 679 теста на COVID-19.
В.Алиев
МИД Азербайджана: 50 азербайджанцев погибли с ноября 2020 года в результате подрыва на минах, установленных Арменией
Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине
Никто не вправе говорить с нами языком угроз – Минобороны Азербайджана
Рост ВВП Азербайджана в 2023-2024гг составит в среднем 2,1% в год - Fitch
Fitch подтвердило рейтинг Азербайджана на уровне «BB+»
Перевозки по МТК «Север-Юг» удвоились в первом квартале 2023 года – эксперт
ГААД получит 6,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит около 8 млн манатов на завершение строительства дороги в Агсуинском районе
Милатович лидирует во втором туре выборов президента Черногории
США вывели на орбиту новые спутники системы предупреждения о ракетном нападении
В Болгарии на пятых за два года парламентских выборах вновь нет явного победителя
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Caspian Energy MEETUP лоббирует Green Energy Transition
Кредит на вес золота от AccessBank!
Четвертый год подряд “Nar” лидирует в Индексе лояльности клиентов
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна