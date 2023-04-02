В Азербайджане суточный спад COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 58 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 829 тыс. 857, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 75 случаев.

За 24 часа от COVID-19 умер 1 человек.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 185 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 819 тыс. 219 человек (+47 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 453 человек.

За сутки медики провели 931 тестов на коронавирус против 792 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 560 тыс. 679 теста на COVID-19.

В.Алиев