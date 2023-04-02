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Дальнее зарубежье 02.04.2023 17:59

Саудовская Аравия планирует пригласить президента Сирии Асада на саммит ЛАГ

Саудовская Аравия планирует пригласить президента Сирии Башара Асада на саммит Лиги арабских государств в мае. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан в ближайшие недели отправится в Дамаск, чтобы передать Асаду официальное приглашение на саммит, который запланирован на 19 мая", - сказано в сообщении.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на три источника сообщало, что Сирия и Саудовская Аравия договорились открыть посольства спустя более чем 10 лет после разрыва отношений. В публикации отмечалось, что государства планируют вновь открыть свои дипмиссии после мусульманского праздника Ураза-байрама (с 21 по 22 апреля 2023 года).

В.Алиев

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Тэги: САУД/АРАВИЯ, СИРИЯ, ЛАГ, АСАД

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