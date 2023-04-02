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Регион 02.04.2023 18:35

Самолет-разведчик США вошел в воздушное пространство Ирана, иранские военные направили ему предупреждение

Разведывательный самолет ВМС США EP-3E нарушил воздушные границы Ирана на юге, после чего иранские военные предупредили экипаж самолета о недопустимости подобных действий, сообщили в воскресенье в ВМС Ирана.

"Несколько минут назад, после того как самолет ВМС США EP-3E вошел в воздушное пространство над территориальными водами Ирана, командиры иранских ВМС, полностью готовые действовать, направили предупреждение о том, чтобы экипаж самолета без разрешения не совершал таких действий", - приводит "Мехр" выдержки из заявления ВМС.

В свою очередь агентство "Тасним" отмечает, что инцидент произошел в небе над Оманским заливом. В итоге ВМС Ирана перекрыли дальнейший путь американскому самолету, его экипаж прислушался к предостережениям иранской стороны и вернулся в международное воздушное пространство.

"Тасним" отмечает, что в октябре 2022 года в Минобороны Ирана сообщали об успехах иранских военных в развитии противовоздушной обороны и, в частности, о применении средств радиоэлектронной борьбы против неприятельского самолета-разведчика на расстоянии до 400 км.

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Тэги: ИРАН, США, САМОЛЕТ, РАЗВЕДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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