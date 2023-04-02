Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине

Военнослужащий одного из подразделений ВС Азербайджана, расположенной на освобожденных территориях Тертерского района, солдат Нифталиев Новруз Эльдениз оглу, погиб, подорвавшись на мине.
Об этом "Интерфакс-Азербайджан" сообщили в Минобороны Азербайджана.
По факту ведется расследование.
В.Алиев
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