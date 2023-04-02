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Дальнее зарубежье 02.04.2023 20:00

Блинкен в разговоре с Лавровым призвал освободить журналиста Гершковича и Пола Уилана

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал власти РФ отпустить на волю арестованного американского журналиста Эвана Гершковича, а также осужденного ранее за шпионаж Пола Уилана.

"Госсекретарь заявил о серьезной обеспокоенности США в связи с неприемлемым задержанием американского журналиста. Госсекретарь призвал к его немедленному освобождению", - отмечается в заявлении Госдепа.

"Госсекретарь Блинкен также призвал Кремль немедленно освободить незаконно удерживаемого гражданина США Пола Уилана", - говорится далее в документе.

Согласно заявлению, стороны также обсудили важность создания условий для обеспечения работы дипмиссий друг у друга.

Ранее в МИД РФ сообщили, что главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен обсудили в воскресенье задержание журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны, указали на Смоленской площади.

"В контексте обсуждения затронутого госсекретарем вопроса о задержании в России гражданина США Гершковича, подозреваемого в шпионаже, внимание Блинкена было обращено на необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами Российской Федерации. Подчеркнута недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать этому делу политическую окраску", - говорилось в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, в четверг сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Как пояснили в ФСБ, "при попытке получения секретных сведений американец был задержан в Екатеринбурге".

В четверг Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест Гершковича, задержанного по делу о шпионаже. По данным ФСБ, фигурант, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 29 мая 2023 года.

Как отметили в суде, Гершкович подозревается в шпионаже (ст. 276 УК РФ). По данной статье американцу грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Пол Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж. Он отбывает наказание в колонии Мордовии.

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Тэги: США, РОССИЯ, МИД, РАЗГОВОР


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