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Регион 02.04.2023 19:00

Россия продлевает решение о снижении нефтедобычи на 500 тыс. б/с к февралю до конца 2023г

Россия, в качестве ответственных и превентивных действий, реализует добровольное сокращение на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года, от среднего уровня добычи февраля, определенного в соответствии с независимыми источниками, говорится в заявлении вице-премьер РФ Александра Новака.

Он пояснил, что сегодня мировой рынок нефти переживает период высокой волатильности и непредсказуемости из-за продолжающегося банковского кризиса в США и Европе, глобальной экономической неопределенности и непредсказуемых и недальновидных решений в энергетической политике. "При этом предсказуемость на мировом нефтяном рынке является ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности", - подчеркнул вице-премьер РФ.

Ранее Россия заявляла, что продлит решение о добровольном снижении нефтедобычи на март 2023 года к уровню февраля еще на три месяца.

В воскресенье Саудовская Аравия и Казахстан объявили, что в качестве предупредительной меры снизят добычу с мая по конец 2023 года еще на 500 тыс. б/с и 78 тыс. б/с соответственно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЕДОБЫЧА, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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