Ряд стран ОПЕК+, включая лидеров, с мая по конец 2023г добровольно снизят нефтедобычу на 1,65 млн б/с

Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, "в качестве превентивной меры, нацеленной на поддержку стабильности нефтяного рынка", объявили о дополнительном к октябрьскому решению сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года.

Страны ОПЕК+ в октябре 2022 года приняли решение о снижении квот на добычу нефти на 2 млн б/с по сравнению с уровнем августа 2022 года. Предполагалось, что квоты будут действовать до конца 2023 года, если не изменится ситуация на рынке.

В начале февраля Россия, в отношении которой действуют санкции США и стран G7 на импорт нефти и нефтепродуктов, объявила о добровольном снижении на март добычи нефти на 500 тыс. б/с к уровню февраля, а недавно продлила свое решение еще на 3 месяца - на апрель-июнь.

В воскресенье, накануне, заседания мониторингового комитета ОПЕК+, который рассматривает ситуацию на рынке и может рекомендовать всем членам ОПЕК+, принять решение о корректировке квот, ряд стран ОПЕК+ объявил о добровольном, скоординированном снижении нефтедобычи с мая по конец 2023 года, а Россия - продлила свое решение также до конца 2023 года.

По подсчетам "Интерфакса", общее снижении нефтедобычи составит примерно 1,65 млн б/с, из них по 500 тыс. б/с придется на лидеров сделки - Россию и Саудовскую Аравию. Из стран не-ОПЕК собираются снизить добычу Казахстан - на 78 тыс. б/с, Оман - на 40 тыс. б/с. Из числа стран, входящих в ОПЕК, добычу снижают ОАЭ - на 144 тыс. б/с, Кувейт - на 128 тыс. б/с, Ирак - на 211 тыс. б/с, Алжир - на 48 тыс. б/с. В целом, с мая снижение составит 1,65 млн б/с. Планы по снижению каждой страны примерно соответствуют квотам снижения, какие были бы, если бы все страны ОПЕК+ договорились о сокращениях на 2 млн б/с.

Страны не сообщают, от какого уровня будет отсчитываться снижение, но добыча большинства из них по последним раскрытым данным, в феврале находится примерно на уровне разрешенных октябрьских квот.

Россия в феврале добывала 9,9 млн б/с, и, по словам вице-премьера РФ Александра Новака, лишь к концу марта должна была достигнуть плана снижения на 500 тыс. б/с. В воскресенье вице-премьер РФ заявил, что Россия будет снижать добычу "от среднего уровня добычи февраля, определенного в соответствии с независимыми источниками", говорится в заявлении вице-премьер РФ Александра Новака. В своих отчетах ОПЕК+ использует 6 независимых источников для определения уровней производства стран-участниц.

Комментируя причины добровольного снижения, страны приводят слова "превентивная мера" для "решения проблем, стоящих перед мировым рынком нефти, а также для достижения баланса между спросом и предложением", для "стабильности рынка", а решение принято "по согласованию с некоторыми странами, участвующими в сделке ОПЕК+".

Новак пояснил, что сегодня мировой рынок нефти переживает период высокой волатильности и непредсказуемости из-за продолжающегося банковского кризиса в США и Европе, глобальной экономической неопределенности и непредсказуемых и недальновидных решений в энергетической политике. "При этом предсказуемость на мировом нефтяном рынке является ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности", - подчеркнул вице-премьер РФ.

Ниже представлена

Страна Квота в рамках ОПЕК (тыс. б/с) с ноября 2022 года Добыча нефти в феврале (тыс. б/с) Объем в рамках добровольного снижения (тыс. б/с) Предполагаемый объем добычи после добровольного снижения (тыс. б/с)

Россия 10478 9927 * 500 9427

Саудовская Аравия 10478 10361 500 9978

Ирак 4431 4387 211 4220

ОАЭ 3019 3042 144 2875

Кувейт 2676 2683 128 2548

Казахстан 1628 1550 ** 78 1550

Алжир 1007 1017 48 959

Оман 841 840 **** 40 801

ИТОГО: 34558 33807 1649 32358

* По данным Росстата, добыча нефти без газового конденсата в России в феврале составила 38,5 млн т. Таким образом, среднесуточная добыча нефти (без учета конденсата) в январе составила 1375 тыс. тонн, с коэффициентом баррелизации в 7,22 - 9,9 млн б/с

** По данным, S&P Global Commodity Insights со ссылкой на данные Platts.

*** По данным Международного энергетического агентства (МЭА)