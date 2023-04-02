Военный корреспондент Татарский погиб при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге

В МВД РФ сообщили о взрыве в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, есть пострадавшие и один погибший.

"В полицию Василеостровского района поступила информация о том, что в кафе на Университетской набережной, дом 25 произошел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. 16 человек пострадали, их осматривают медицинские работники", - сказали журналистам в пресс-центре МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в воскресенье.

Ранее о происшествии "Интерфаксу" сообщили представители экстренных служб.

В ведомстве сообщили, что руководство и группа сотрудников главного управления уголовного розыска МВД выехали на место происшествия.

На месте также работают сотрудники петербургской полиции и экстренные службы, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.