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СНГ 02.04.2023 21:00

Военный корреспондент Татарский погиб при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге

В МВД РФ сообщили о взрыве в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, есть пострадавшие и один погибший.

"В полицию Василеостровского района поступила информация о том, что в кафе на Университетской набережной, дом 25 произошел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. 16 человек пострадали, их осматривают медицинские работники", - сказали журналистам в пресс-центре МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в воскресенье.

Ранее о происшествии "Интерфаксу" сообщили представители экстренных служб.

В ведомстве сообщили, что руководство и группа сотрудников главного управления уголовного розыска МВД выехали на место происшествия.

На месте также работают сотрудники петербургской полиции и экстренные службы, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, КАФЕ, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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