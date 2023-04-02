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Карабах 02.04.2023 21:27

МИД Азербайджана: 50 азербайджанцев погибли с ноября 2020 года в результате подрыва на минах, установленных Арменией

МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с гибелью азербайджанского военнослужащего Новруза Нифталиева в результате подрыва на мине на освобожденных территориях.

«Азербайджанцы продолжают гибнуть и получать увечья в результате мин, установленных Арменией. Сегодня в результате подрыва на мине погиб военнослужащий. С момента окончания войны 2020 года (с 10 ноября 2020 года – ИФ) на минах подорвались 288 азербайджанцев, 50 из них погибли. Международное сообщество должно выразить свою озабоченность по поводу угрозы мин, установленных Арменией", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в твиттер.

Р.Ахмедов

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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, МИНЫ


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